«Іран сам вирішив бути спільником Путіна»: Зеленський – про події на Близькому Сході

Іранський режим сам вирішив бути спільником президента РФ Володимира Путіна, тому постачав йому «Шахеди» і технології, зазначив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, коментуючи події на Близькому Сході.

«Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану», – наголосив лідер.

За словами Зеленського, позиція України щодо подій на Близькому Сході вже «добре відома».

«Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають», – наголосив президент.

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю»

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Згодом Іран у відповідь запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.



«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомляється про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори, пишуть місцеві медіа. Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на об’єкти та інфраструктуру.

Згодом Європейський союз заявив про «серйозне занепокоєння» останніми подіями навколо Ірану та Ізраїлю та закликав сторони «уникати подальшої ескалації».

«Події в Ірані викликають велике занепокоєння. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими партнерами в регіоні», – йдеться у спільній заяві президента Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованій Коштою в соцмережі Х.