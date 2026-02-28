Трамп заявив, що США розпочали операцію проти Ірану

Сполучені Штати почали військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму», повідомив у соцмережі Truth Social президент Дональд Трамп.

Американський лідер назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

Трамп наголосив, що цілями Тегерана «регулярно ставали американські військові та невинні люди в багатьох країнах».

«Це був масовий терор, і ми більше не збираємося цього терпіти», – заявив американський президент.

Він також нагадав, що іранська влада десятиліттями використовує ворожу риторику на адресу Вашингтона, що врешті-решт призвело до нинішньої військової відповіді.

«Наша мета – захистити американський народ шляхом усунення безпосередніх загроз з боку іранського режиму, групи дуже жорстоких, жахливих людей», – додав Трамп.

Окрім того, Трамп закликав народ Ірану «брати владу в свої руки, після того як операцію буде завершено».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану.Американський посадовець каже, що авіаудари ще тривають і мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

ЗМІ пишуть, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.

«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

У 2015 році група світових держав уклала знакову ядерну угоду з Тегераном, щоб запобігти створенню іранської бомби. Західні економічні санкції на той час були послаблені, але Іран почав відмовлятися від зобов’язань після того, як Дональд Трамп, під час свого першого терміну на посаді президента США, вийшов з угоди у 2018 році і знову запровадив санкції.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Він також підтвердив, що другий авіаносець, USS Gerald R. Ford, незабаром приєднається до «масивної» армади США в Аравійському морі.

17 лютого офіційні особи США й Ірану зустічались у Женеві, Швейцарія, для другого раунду переговорів щодо угоди, спрямованої на стримування ядерної програми Тегерану й запобігання війні.

Сторони провели непрямі переговори на початку лютого в Омані, перші з моменту ударів Ізраїлю і США по ключових ядерних об’єктах Ірану під час короткочасного конфлікту в червні.

Переговори відбуваються на тлі значного нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. Напруженість зростає після масових загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця, під час яких влада розпочала жорстокі репресії, внаслідок чого, за словами правозахисних груп, загинули тисячі людей.



