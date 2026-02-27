Держсекретар США Рубіо відвідає Ізраїль наступного тижня

Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Ізраїль 2-3 березня.

Як повідомляє Держдеп США, Рубіо обговорить низку регіональних пріоритетів, включно з Іраном, Ліваном, а також поточні зусилля з реалізації 20-пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа для Гази.

У Вашингтоні 19 лютого відбулося перше засідання Ради миру, створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа. У ньому взяли участь делегації понад 20 країн. Трамп повідомив, що країни-учасниці виділили 7 мільярдів доларів на відновлення Сектора Гази, а США пожертвують 10 мільярдів на проєкти Ради миру.

Рада миру спочатку замислювалася саме як орган для управління Сектором Гази після війни відповідно до мирного плану Трампа, але згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.