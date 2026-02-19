П’ять країн надали свої війська для міжнародних сил у Газі

П’ять країн надали свої військові контингенти для участі в Міжнародних стабілізаційних силах у Секторі Гази, заявив командувач цієї структури генерал-майор Джаспер Джефферс на першому засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого.

«Я неймовірно радий оголосити сьогодні, що перші п’ять країн надіслали свої війська для проходження служби в Міжнародних стабілізаційних силах – Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово та Албанія. Дві країни взяли на себе зобов’язання навчати поліцію – Єгипет та Йорданія», - заявив Джефферс (цитата за Reuters).

Він додав, що міжнародні сили розгорнуть у Рафаху на півдні Сектора Гази, де навчатимуть поліцейських та «розширюватимуть сектор за сектором».

Джефферс не уточнив, скільки військових надасть кожна країна. За його словами, загалом у Газі буде 20 тисяч військових, а навчання пройдуть 12 тисяч поліцейських.

У Вашингтоні 19 лютого відбулося перше засідання Ради миру, створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа. У ньому взяли участь делегації понад 20 країн. Трамп повідомив, що країни-учасниці виділили 7 мільярдів доларів на відновлення Сектора Гази, а США пожертвують 10 мільярдів на проєкти Ради миру.

Рада миру спочатку замислювалася саме як орган для управління Сектором Гази після війни відповідно до мирного плану Трампа, але згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.