Дональд Трамп став головою Ради миру

У Давосі 22 січня відбулася церемонія підписання статуту Ради миру – міжнародної організації, створюваної з ініціативи президента США Дональда Трампа.

У ній взяли участь лідери Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Індонезії, Угорщини та інших країн, які раніше прийняли запрошення Трампа про членство в Раді миру. Декілька інших лідерів, які висловили згоду, зокрема Олександр Лукашенко, були відсутні. Не на найвищому рівні були представлені кілька інших країн. Усього статут на церемонії підписали лідери 18 держав. Головою Ради миру став Трамп.

Американський лідер у своєму виступі знову наголосив на досягненнях своєї адміністрації у врегулюванні конфліктів, зазначивши, що розраховує на швидке завершення війни Росії проти України. Також він сказав, що нова організація співпрацюватиме з ООН, закликав до роззброєння палестинського радикального угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) і заявив, що Сектор Гази буде відновлений.

Занепокоєння щодо того, що Рада миру під головуванням Трампа підмінятиме собою ООН, а також незгода з положеннями статуту та політикою Трампа спонукали кілька запрошених країн, насамперед членів ЄС, до відмови від участі у Раді мирц. Очільниця британського зовнішньополітичного відомства Іветт Купер заявила, що у Лондона побоювання викликало, окрім іншого, запрошення до участі в роботі Ради миру російського президента Володимира Путіна.

Спочатку повідомлялося, що організація буде створена для координації управління та відновлення Сектора Гази. У статуті, однак, говориться, що Рада миру розв’язуватиме конфлікти і в інших точках земної кулі.

Як пише Reuters, наразі брати участь у Раді погодилися близько 35 країн, Трамп пропонував участь понад 50 державам, зокрема Росії та Україні.