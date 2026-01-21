Путін заявив, що РФ може сплатити мільярд у Раду миру Трампа із заморожених активів

Президент Росії Володимир Путін на нараді Ради безпеки РФ ввечері 21 січня заявив, що готовий направити до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, один мільярд доларів із російських активів, заморожених на Заході, у тому числі в Сполучених Штатах, після широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну. Раніше Трамп запросив Росію приєднатися до ради.

Кошти, що залишаться із заморожених у США російських активів, можна було б, на думку Путіна, після гіпотетичного укладання мирного договору між Росією й Україною «використовувати для відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій».

Путін не уточнив, які саме території він має на увазі – ті, що залишаються під контролем України, чи окуповані армією РФ під час війни.

Зі слів президента РФ неясно, чи згоден він вступити до Ради миру.

При цьому Путін повідомив, що розраховує 22 січня обговорити питання можливого використання заморожених у США російських активів з головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом і представниками США – спецпосланцем президента Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, які мають прилетіти до Москви.

Раніше запрошення Трампа вступити до Ради миру прийняли прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і фактичний лідер Білорусі Олександр Лукашенко, який зазначив, що від нього мільярда доларів за членство у Раді миру не вимагали.

У проєкті статуту цієї ради, який раніше цитували ЗМІ, йдеться про те, що щонайменше мільярд доларів мають заплатити ті країни, які претендують на постійне членство.

Більшість європейських лідерів і держав, насамперед Франція, Німеччина і Велика Британія, вступати до Ради миру вже відмовилися.

Загалом США надіслали запрошення для участі у раді близько 50 світовим лідерам.

За повідомленнями ЗМІ, до 21 січня запрошення прийняли Аргентина, Азербайджан, Вірменія, Угорщина, Казахстан, Марокко, ОАЕ, В’єтнам і ще низка країн. Запрошення прийняла і президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі.

Спочатку передбачалося, що цей орган спостерігатиме за реалізацією мирної ініціативи в Секторі Гази, проте в опублікованому проєкті статуту Ради миру Газа як така не згадується, а сама Рада названа органом, який сприятиме вирішенню конфліктів у світі загалом. Це викликало побоювання дипломатів й опонентів Трампа, які припускають, що рада створюється, щоб замінити ООН.