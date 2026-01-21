Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Президентка Косова прийняла запрошення Трампа до Ради миру, назвавши це «великою честю»

Президентка Косова Вйоса Османі
Президентка Косова Вйоса Османі

Президентка Косова Вйоса Османі назвала «великою честю» особисте запрошення президента США Дональда Трампа до створюваної ним Ради миру.

«Америка допомогла встановити мир у Косові. Сьогодні Косово твердо стоїть на позиції союзника Америки, готового допомогти просувати цей мир уперед. Історія пам’ятає тих, хто робить сміливі кроки для побудови миру – і ми готові», – написала очільниця Косова.

Раніше 21 січня про прийняття запрошення Трампа до Ради миру заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Створення Ради миру було передбачене планом США щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази, з яким раніше погодився Ізраїль. Передбачалося, що Рада за участю світових лідерів наглядатиме за реалізацією цього плану. Проте в опублікованому статуті організації йдеться, що її роль буде ширшою, і вона вирішуватиме конфлікти у світі загалом. Це викликало побоювання дипломатів та опонентів Трампа, які припускають, що Рада створюється, щоб підмінити ООН.

Загалом, як повідомляється, США надіслали запрошення для участі в Раді близько 50 світовим лідерам. За повідомленнями ЗМІ, до 21 січня запрошення прийняли Аргентина, Азербайджан, Вірменія, Угорщина, Казахстан, Марокко, ОАЕ, В’єтнам та ще кілька країн. Згоду висловив і білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко. Володимир Путін теж запрошений, проте в адміністрації президента Росії заявили, що поки що оцінюють запрошення.

У роботі Ради миру не має наміру брати участь президент Франції Емманюель Макрон. Відмовився також прем’єр-міністр Норвегії, за повідомленнями ЗМІ, відмовитися мають намір і лідери інших країн Заходу. Поки що не дали відповіді представники України, частини арабських країн, більшості країн ЄС, а також Китаю та Індії.


