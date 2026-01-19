Макрон відхилив запрошення до Ради миру Трампа – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа увійти до Ради миру, повідомило видання Politico з посиланням на Єлисейський палац.

Раніше про намір Макрона відмовитися від участі в раді писало агентство Bloomberg.

Як стверджує Politico, рішення ухвалили через побоювання, що Рада миру матиме широкі повноваження, що виходять за рамки перехідного управління Сектором Гази, і підриватиме структуру Організації Об’єднаних Націй.

Reuters із посиланням на неназвані джерела пише, що Франція має намір відхилити запрошення «на даному етапі» – також тому, що ініціатива ставить під сумнів роль ООН.

Агентство повідомляє, що, згідно з копією листа і проєкту статуту, з якими воно ознайомилося, рада очолюватиметься Трампом довічно, розпочне роботу з врегулювання конфлікту в Газі, а потім його діяльність буде розширена для вирішення інших конфліктів.

Згідно зі статутом, який цитують Bloomberg й інші ЗМІ, Рада миру описується як «міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне і законне управління й забезпечувати міцний мир у районах, охоплених конфліктами, або тих, що перебувають під загрозою конфлікту».

Серед тих, хто отримав запрошення увійти до складу Ради миру – президент Росії Володимир Путін, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, за словами якого, в Кремлі вивчають «усі деталі цієї пропозиції».

Запрошення отримав і Олександр Лукашенко, повідомили в МЗС Білорусі.

Раніше повідомлялося, що запрошення до Ради миру отримали також президенти Туреччини, Єгипту й Аргентини. За даними джерел Reuters, запрошення також отримали лідери Франції, Німеччини й Австралії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була запрошена представляти Євросоюз.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що погодився, але, за твердженням Politico, Канада не платитиме за місце в раді, і США не вимагали грошей.

Раніше повідомлялося, що за те, щоб стати постійним членом Ради миру, держава має виплатити мільярд доларів.

Неназваний американський чиновник розповів Bloomberg, що зібрані кошти будуть використані для виконання мандату Ради миру щодо відновлення Сектору Гази.

Крім Трампа, до складу ради, як повідомлялося, увійдуть представники його адміністрації – зокрема держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.