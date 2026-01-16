Трамп оголосив про створення Ради миру, яка керуватиме відновленням Гази

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка відповідатиме за відновлення Сектора Гази. 15 січня США оголосили про початок другого етапу плану американського лідера щодо припинення війни.

Склад Ради ще невідомий. Як випливає з повідомлення Трампа в Truth Social, його буде оголошено найближчим часом. «Я можу з певністю сказати, що це найвеличніша і найпрестижніша Рада, будь-коли створена в будь-якому місці», – написав Трамп.

Раніше, 14 січня, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон започатковує другий етап мирного плану Трампа щодо врегулювання війни у Газі. За словами Віткоффа, він передбачає перехід від припинення вогню «до демілітаризації, технократичного управління та реконструкції».

Під час першого етапу мирного плану в жовтні 2025 року угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США і ЄС) та Ізраїль домовилися про припинення вогню, а також обмінялися заручниками та ув’язненими. Другий етап передбачає створення перехідного уряду в Газі, а також реконструкцію цієї території та початок її повної демілітаризації, включно з роззброєнням «Хамасу» та інших палестинських угруповань.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що «Хамас» відновлює військовий потенціал, втрачений за час війни, зокрема, пошкоджену тунельну інфраструктуру. На цьому тлі, за даними видання, ізраїльське військове командування розробляє плани нової наземної операції, оскільки угруповання відмовляється роззброюватися.