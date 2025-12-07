Глава МЗС Туреччини: «Хамас» готовий передати управління Газою

Угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) готове передати управління сектором Гази палестинському комітету, заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на форумі в Катарі. За його словами, нова адміністрація та поліція сектору мають розпочати роботу ще до роззброєння «Хамас».



Без формування адміністрації, яка заслуговує на довіру, та навчених сил безпеки роззброєння «Хамас» малоймовірне, наголосив Фідан. Роботу поліції підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили, але Фідан не уточнив, які країни братимуть участь у місії.



Міністр також зазначив, що бойовики «Хамасу» не увійдуть до складу поліції. Якщо «Хамас» та Ізраїль не перейдуть до наступного етапу припинення вогню, «це буде провалом для всього світу, зокрема США», заявив Фідан, якого цитує Reuters.

Угоду щодо припинення вогню у секторі Газа між «Хамасом» та Ізраїлем підписали у жовтні. Перший етап угоди передбачав звільнення 20 ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року, в обмін на палестинських ув’язнених, які утримуються в ізраїльських в’язницях.



За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп розраховує, що сторони перейдуть до другої фази врегулювання до католицького Різдва (25 грудня).



Другий етап передбачає виведення основної частини ізраїльських військ із сектору Гази, введення міжнародних стабілізаційних сил, а також створення нової адміністративної структури. За задумом США, її очолить «Рада миру», до складу якої увійдуть близько 10 лідерів арабських та західних країн.