«Хамас» почав передавати заручників Ізраїлю

Палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США і ЄС) звільнило перших сімох ізраїльських заручників. Це початковий етап угоди про припинення вогню, яку допоміг укласти президент США Дональд Трамп, спрямованої на припинення війни в Секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з посиланням на Червоний Хрест повідомила, що з Гази передали сімох заручників, наразі вони перебувають на шляху до ізраїльських військових у Секторі Гази.

Очікується, що передача ще 13 живих заручників, а також 28 інших (26 загиблих і двох, доля яких невідома) відбудеться пізніше в понеділок.

Згідно з угодою, Ізраїль мав звільнити майже дві тисячі палестинських затриманих і засуджених ув’язнених пізніше 13 жовтня.

Сторони домовилися, що обмін здійснюватиметься відповідно до механізму, узгодженого через посередників і Міжнародний комітет Червоного Хреста без публічних церемоній чи висвітлення процесу у ЗМІ.

Тим часом, президент США Дональд Трамп, мирна ініціатива якого лягла в основу угоди про звільнення заручників, прямує до Ізраїлю. Він виступить у Кнесеті 13 жовтня, а також, ймовірно, зустрінеться із сім’ями заручників.

Потім Трамп вирушить до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх, де пройде саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

«Війна закінчилася», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, коли він вилітав із Вашингтона до Ізраїлю в неділю.

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.

Із п’ятниці діє режим припинення вогню. Поки що, однак, немає домовленостей щодо майбутнього Сектору Гази і «Хамасу».