В Ізраїлі очікують на звільнення утримуваних у Газі заручників удосвіта 13 жовтня

В Ізраїлі очікують на звільнення 20 живих заручників, яких понад два роки утримували в Секторі Гази, удосвіта в понеділок, 13 жовтня. Це підтвердили в канцелярії прем’єр-міністра країни, зазначивши, що всіх заручників мають звільнити одночасно.

Раніше ЗМІ з посиланням на представників угруповання «Хамас» (визнане терористичним в США і ЄС), яке захопило заручників 7 жовтня 2023 року, писали про те, що представники «Хамасу» готові до звільнення заручників найближчим часом, можливо, ще ввечері 12 жовтня.

В Ізраїлі заявили, що їх, за наявними даними, буде звільнено близько 6-ї години ранку.

Термін для звільнення заручників, встановлений угодою про припинення вогню, спливає 13 жовтня опівдні.

«Хамас» також передасть тіла загиблих заручників – їх 28. Однак поки що неясно, чи всі тіла вдасться передати одночасно зі звільненням живих заручників.

В Ізраїлі заявили, що палестинські ув’язнені, які мають бути звільнені в обмін на заручників, вийдуть на волю відразу після того, як усі заручники опиняться на території Ізраїлю.

При цьому «Хамас», як стверджують джерела низки ЗМІ, продовжує наполягати на звільненні також не включених до списків сімох засуджених за статтями про тероризм, які розглядаються як члени керівництва палестинського угруповання.

Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп, мирна ініціатива якого лягла в основу угоди про звільнення заручників, прямує до Ізраїлю, куди прибуде вранці в понеділок. Очікується, що він виступить у Кнесеті, а також, ймовірно, зустрінеться із сім’ями заручників.

Потім він вирушить до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх, де пройде саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше Трампом, була досягнута цього тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.

Із п’ятниці діє режим припинення вогню. Поки що, однак, немає домовленостей щодо майбутнього Сектору Гази і «Хамасу».