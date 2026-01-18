Адміністрація Трампа просить мільярд доларів за постійне місце в його Раді миру – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру, внести щонайменше один мільярд доларів, повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту.

Згідно з проєктом, Трамп буде першим головою Ради і вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення в Раді ухвалюватимуть більшістю голосів, але всі вони підлягатимуть схваленню голови.

Як йдеться в цитованому агентством документі, кожна держава-член обійматиме посаду не більше ніж три роки з моменту набрання чинності статутом, з можливістю поновлення головою, проте трирічний термін членства не поширюватиметься на держави-члени, які вносять понад мільярд доларів.

Офіційно про вимогу таких внесків не повідомляли.

Білий дім назвав повідомлення «оманливим» і заявив, що немає мінімального членського внеску для вступу до Ради миру. «Просто пропонується постійне членство країнам-партнерам, які демонструють глибоку відданість миру, безпеці й процвітанню», – заявив Білий дім у X.

Bloomberg також вказує, що в проєкті статуту Рада миру описується як «міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне і законне управління й забезпечувати міцний мир у районах, що постраждали від конфліктів або перебувають під загрозою конфлікту».

Критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника ООН, яку він давно критикує.

16 січня адміністрація президента США оголосила склад Ради миру для Сектору Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпосланник президента США Стів Віткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;

американський бізнесмен Марк Роуен;

голова Світового банку Аджай Банга;

заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель.

«Для реалізації концепції Ради миру», повідомив Білий дім, створена виконавча рада. До неї, крім Віткоффа, Кушнера, Блера та Роуена, увійшли:

міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;

катарський дипломат Алі аль-Таваді;

міністр ОАЕ з міжнародного співробітництва Рим аль-Хашімі;

колишній заступник прем'єр-міністра Нідерландів Сігрід Кааг;

кіпрсько-ізраїльський бізнесмен Якір Габай;

голова єгипетської розвідки генерал Хасан Махмуд Рашад;

болгарський дипломат Ніколай Младенов.

Младенов є колишнім спеціальним представником ООН по Близькому Сходу. Він буде сполучною ланкою між Радою миру і Національним комітетом з управління Газою, повідомив Білий дім. Національний комітет очолив Алі Шаас, який раніше обіймав високі посади в Палестинській адміністрації. Комітет, як ідеться у заяві Білого дому, відповідатиме за «відновлення цивільних інститутів та стабілізацію повсякденного життя в Газі, одночасно закладаючи основу для довгострокового самодостатнього управління».

14 січня США оголосили про початок другого етапу плану завершення війни в Газі, частиною якого є створення Ради миру і Національного комітету. Передбачається, що Національний комітет, підзвітний Раді миру, керуватиме Газою доти, доки Палестинська національна адміністрація не проведе необхідні реформи, щоб бути готовою взяти на себе управління територією на середземноморському узбережжі.