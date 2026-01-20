Трамп припустив, що Рада миру може замінити ООН

Президент США Дональд Трамп допустив, що запропонована ним Рада миру може замінити Організацію Об’єднаних Націй, яку він неодноразово критикував за неефективність.

Він сказав: «Можливо», додавши, що «ООН просто не була дуже корисною».

Водночас Трамп заявив, що ООН все ще може допомогти йому в миротворчих зусиллях.

«Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона ніколи не виправдовувала свій потенціал», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 20 січня перед тим, як вирушати до Давосу, Швейцарія, де проходить засідання Всесвітнього економічного форуму. «Треба дозволити ООН продовжувати свою діяльність, тому що потенціал такий великий», – додав він.

16 січня адміністрація президента США оголосила склад Ради миру для Сектору Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Агентство Reuters повідомило, що до Ради миру вже запрошено близько 60 країн.

Агентство Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту, повідомило, що адміністрація Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру, внести щонайменше один мільярд доларів. Згідно з проєктом, Трамп буде першим головою Ради і вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення в Раді ухвалюватимуть більшістю голосів, але всі вони підлягатимуть схваленню голови.

Як йдеться в цитованому агентством документі, кожна держава-член обійматиме посаду не більше ніж три роки з моменту набрання чинності статутом, із можливістю поновлення головою, проте трирічний термін членства не поширюватиметься на держави-члени, які вносять понад мільярд доларів. Офіційно про вимогу таких внесків не повідомляли.

Ідея створення Ради миру обговорюється з моменту підписання угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Згідно з планом Трампа, під час другого етапу припинення вогню тимчасовий Палестинський комітет має відповідати за управління Газою, звітуючи перед Радою миру – міжнародною структурою, яку очолює сам Трамп.

Критики Трампа, як зазначає Bloomberg, розглядають створення Ради як спробу створити альтернативу або конкурента ООН, якою президент США давно незадоволений.

За даними Axios, Трамп хоче офіційно запустити Раду миру цього тижня: під час зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі (19-23 січня).

Тим часом, Financial Times повідомляє, що Вашингтон розглядає можливість розширення мандату Ради миру і поширення її діяльності за межі Гази на інші конфлікти, включаючи Україну і Венесуелу. За даними джерел видання, адміністрація Трампа розглядає Раду як «паралельний неофіційний механізм» для вирішення міжнародних криз.

Високопоставлений український чиновник, який брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами, заявив, що створення окремої Ради миру під керівництвом Трампа є серед пропозицій щодо врегулювання війни РФ проти України. За даними джерела Financial Times, до цього органу можуть увійти представники України, Європейського Союзу, НАТО й Росії – вони б стежили за виконанням 20-пунктної мирної угоди.