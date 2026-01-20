Лукашенко підписав листа до США про готовність стати співзасновником Ради миру

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання Білорусі до ініційованої президентом США Дональдом Трампом Ради миру. Документ був підписаний ввечері 20 січня.

Як зазначає державна преса, «це було зроблено у повній відповідності з процедурою, викладеною в листі президента США Дональда Трампа».

Лукашенко оголосив журналістам про підписання документа: «Я підписав листа до США, в якому заявляю, що ми готові прийняти їхню пропозицію стати співзасновниками цієї ради».

Напередодні в Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Дональд Трамп запросив Білорусь в особі Олександра Лукашенка стати засновницею Ради миру – нової міжнародної організації, ініційованої президентом США для врегулювання ситуації в Секторі Гази.

У МЗС заявили, що Лукашенко позитивно сприйняв запрошення і що білоруська сторона розглядає цю пропозицію «як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету голови білоруської держави».

На думку експертів, лідер США таким чином виводить режим Лукашенка з ізоляції й повертає Білорусь у велику політику, пише Білоруська служба Радіо Свобода.

16 січня адміністрація президента США оголосила склад Ради миру для Сектору Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Агентство Reuters повідомило, що до Ради миру вже запрошено близько 60 країн.

Агентство Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту, повідомило, що адміністрація Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру, внести щонайменше один мільярд доларів. Згідно з проєктом, Трамп буде першим головою Ради і вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення в Раді ухвалюватимуть більшістю голосів, але всі вони підлягатимуть схваленню голови.

Як йдеться в цитованому агентством документі, кожна держава-член обійматиме посаду не більше ніж три роки з моменту набрання чинності статутом, із можливістю поновлення головою, проте трирічний термін членства не поширюватиметься на держави-члени, які вносять понад мільярд доларів. Офіційно про вимогу таких внесків не повідомляли.

Ідея створення Ради миру обговорюється з моменту підписання угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Згідно з планом Трампа, під час другого етапу припинення вогню тимчасовий Палестинський комітет має відповідати за управління Газою, звітуючи перед Радою миру – міжнародною структурою, яку очолює сам Трамп.

Критики Трампа, як зазначає Bloomberg, розглядають створення Ради як спробу створити альтернативу або конкурента ООН, якою президент США давно незадоволений.

За даними Axios, Трамп хоче офіційно запустити Раду миру цього тижня: під час зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі (19-23 січня).

Тим часом, Financial Times повідомляє, що Вашингтон розглядає можливість розширення мандату Ради миру і поширення її діяльності за межі Гази на інші конфлікти, включаючи Україну і Венесуелу. За даними джерел видання, адміністрація Трампа розглядає Раду як «паралельний неофіційний механізм» для вирішення міжнародних криз.

Високопоставлений український чиновник, який брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами, заявив, що створення окремої Ради миру під керівництвом Трампа є серед пропозицій щодо врегулювання війни РФ проти України. За даними джерела Financial Times, до цього органу можуть увійти представники України, Європейського Союзу, НАТО й Росії – вони б стежили за виконанням 20-пунктної мирної угоди.