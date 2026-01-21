Спецпосланець США Віткофф у четвер зустрінеться з Путіним у Москві

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Москві в четвер, повідомило російське інформагентство ТАСС з посиланням на Кремль.

Віткофф раніше заявив, що він зустрінеться з Путіним у четвер.

«Нам потрібно зустрітися з ним (Путіним) у четвер», – сказав Віткофф в інтерв’ю CNBC, повідомляє низка медіа. Він сказав, що саме російська сторона просила про цю зустріч.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, tкономічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).