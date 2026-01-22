Трамп створив Раду миру, Путін хоче сплатити вступний мільярд замороженими у США активами

Президент США Дональд Трамп створив Раду миру, новий орган для вирішення міжнародних конфліктів, повторивши свою віру в те, що мирна угода про припинення вторгнення Росії в Україну «буде досягнута дуже скоро».

Новий орган спочатку був зосереджений на реалізації угоди про припинення війни між Ізраїлем та Газою, схваленої резолюцією 2803 Ради Безпеки ООН у листопаді 2025 року, але Дональд Трамп заявив, що він працюватиме над забезпеченням миру в усьому світі.

«Ми співпрацюватимемо з багатьма іншими, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй», – заявив Трамп на церемонії підписання в Давосі, Швейцарія, 22 січня, можливо, як натяк на побоювання, що Рада прагнутиме замінити ООН, яку Трамп часто критикував.

На церемонії були присутні лідери з Бахрейну, Марокко, Аргентини, Вірменії, Азербайджану, Бельгії, Болгарії, Єгипту, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Косово, Монголії, Пакистану, Парагваю, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.

Усі вони погодилися приєднатися до Ради.

Серед інших країн, які заявили про готовність приєднатися, є Білорусь, Ізраїль та В'єтнам. Жодна з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, окрім Сполучених Штатів, не була присутня, хоча всі були запрошені приєднатися.

Окрім США постійними членами Ради безпеки ООН є Британія, Франція, Китай та Росія.

Путін прагне розморозити кошти

Росія заявила, що готова сплатити внесок за постійне членство в розмірі одного мільярда доларів, використовуючи активи, що зберігаються за кордоном і були заморожені через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Росії Путін згадав про цю пропозицію під час зустрічі з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом у Москві 22 січня.

Вважаю, що це цілком можливо, використовуючи заморожені в США кошти

«Можливо, ви чули, що ми готові виділити 1 мільярд доларів новому органу, Раді миру, перш за все і головним чином для підтримки палестинського народу, щоб спрямувати кошти на відновлення сектору Газа та загальне вирішення проблем Палестини», – сказав Путін.

«Як я вже казав, я вважаю, що це цілком можливо, використовуючи кошти, які заморожені в Сполучених Штатах за попередньої адміністрації», – додав Путін.

Президент Трамп наразі не прокоментував пропозицію російського очільника.

Росія – проблема

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер 22 січня заявила, що можлива роль Путіна в Раді є проблематичною.

«У нас також є побоювання щодо участі президента Путіна в тому, що йдеться про мир, хоча ми досі не бачимо жодних ознак того, що Путін буде прагнути досягти миру в Україні», – сказала вона.

Україну також запросили приєднатися до Ради, але президент України Володимир Зеленський також заявив, що участь Росії є перешкодою.

Важко уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді

«Мені досі дуже важко уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді», – сказав він 20 січня.

Він додав, що присутність російського союзника – Білорусі – також є проблемою.

Зеленський зустрівся з Трампом пізніше, 22 січня, для подальшого обговорення загальмованих мирних переговорів.

Тим часом спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер мали вирушити до Москви для переговорів з Путіним.