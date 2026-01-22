Доступність посилання

Світ

Трамп створив Раду миру, Путін хоче сплатити вступний мільярд замороженими у США активами

Під час 56-го засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп презентував Раду миру. Каже, що Рада не буде заміною ООН
Під час 56-го засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп презентував Раду миру. Каже, що Рада не буде заміною ООН

Президент США Дональд Трамп створив Раду миру, новий орган для вирішення міжнародних конфліктів, повторивши свою віру в те, що мирна угода про припинення вторгнення Росії в Україну «буде досягнута дуже скоро».

Новий орган спочатку був зосереджений на реалізації угоди про припинення війни між Ізраїлем та Газою, схваленої резолюцією 2803 Ради Безпеки ООН у листопаді 2025 року, але Дональд Трамп заявив, що він працюватиме над забезпеченням миру в усьому світі.

«Ми співпрацюватимемо з багатьма іншими, зокрема з Організацією Об'єднаних Націй», – заявив Трамп на церемонії підписання в Давосі, Швейцарія, 22 січня, можливо, як натяк на побоювання, що Рада прагнутиме замінити ООН, яку Трамп часто критикував.

Дональд Трамп презентує Раду миру в Давосі
Дональд Трамп презентує Раду миру в Давосі

На церемонії були присутні лідери з Бахрейну, Марокко, Аргентини, Вірменії, Азербайджану, Бельгії, Болгарії, Єгипту, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Косово, Монголії, Пакистану, Парагваю, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.

Усі вони погодилися приєднатися до Ради.

Серед інших країн, які заявили про готовність приєднатися, є Білорусь, Ізраїль та В'єтнам. Жодна з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, окрім Сполучених Штатів, не була присутня, хоча всі були запрошені приєднатися.

Окрім США постійними членами Ради безпеки ООН є Британія, Франція, Китай та Росія.

Президент США Дональд Трамп тисне руку учасникам Ради миру під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. 22 січня 2026 року
Президент США Дональд Трамп тисне руку учасникам Ради миру під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. 22 січня 2026 року

Путін прагне розморозити кошти

Росія заявила, що готова сплатити внесок за постійне членство в розмірі одного мільярда доларів, використовуючи активи, що зберігаються за кордоном і були заморожені через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Росії Путін згадав про цю пропозицію під час зустрічі з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом у Москві 22 січня.

Вважаю, що це цілком можливо, використовуючи заморожені в США кошти
Володимир Путін

«Можливо, ви чули, що ми готові виділити 1 мільярд доларів новому органу, Раді миру, перш за все і головним чином для підтримки палестинського народу, щоб спрямувати кошти на відновлення сектору Газа та загальне вирішення проблем Палестини», – сказав Путін.

«Як я вже казав, я вважаю, що це цілком можливо, використовуючи кошти, які заморожені в Сполучених Штатах за попередньої адміністрації», – додав Путін.

Президент Трамп наразі не прокоментував пропозицію російського очільника.

Очільник Росії Путін. Кремль, Москва. Росія, 21 січня 2026 року
Очільник Росії Путін. Кремль, Москва. Росія, 21 січня 2026 року

Росія – проблема

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер 22 січня заявила, що можлива роль Путіна в Раді є проблематичною.

«У нас також є побоювання щодо участі президента Путіна в тому, що йдеться про мир, хоча ми досі не бачимо жодних ознак того, що Путін буде прагнути досягти миру в Україні», – сказала вона.

Перше засідання Ради миру в Давосі 22 січня 2026 року
Перше засідання Ради миру в Давосі 22 січня 2026 року

Україну також запросили приєднатися до Ради, але президент України Володимир Зеленський також заявив, що участь Росії є перешкодою.

Важко уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді
Володимир Зеленський

«Мені досі дуже важко уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді», – сказав він 20 січня.

Він додав, що присутність російського союзника – Білорусі – також є проблемою.

Зеленський зустрівся з Трампом пізніше, 22 січня, для подальшого обговорення загальмованих мирних переговорів.

Тим часом спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер мали вирушити до Москви для переговорів з Путіним.

  • Зображення 16x9

    Рей Ферлонґ

    Старший міжнародний кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Долучився до колективу в 2014 році. До цього упродовж 17 років співпрацював із BBC – був іноземним кореспондентом у Празі та Берліні, а також міжнародним репортером у Європі та колишньому Радянському Союзі.

