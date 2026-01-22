У Давосі відбулася зустріч Зеленського і Трампа

У швейцарському Давосі, на полях щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа.

Раніше в офісі українського лідера інформували, що переговори розпочнуться близько 14:00 і будуть закритими для преси – на початку буде доступною лише протокольна зйомка. Приблизно о 15:10 співробітники президентської канцелярії повідомили, що розмова завершилася.

Далі у планах глави української держави – виступ на щорічних зборах у Давосі і участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery, під час якого Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

21 січня під час виступу на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися в Давосі з Зеленським. В Офісі президента після цього заявили, що Володимир Зеленський перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський про плани відвідати щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі не повідомляв. 20 січня він говорив про складну енергетичну ситуацію в Україні і пов’язував можливість візиту до Швейцарії з готовністю документів про співпрацю зв Сполученими Штатами та іншими партнерами, зокрема, в питанні протиповітряного захисту.

Україну в Давосі з перших днів щорічних зборів представляла делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Член делегації Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії.

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).