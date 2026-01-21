Трамп заявив про зустріч із Зеленським у Давосі. Сам Зеленський про візит до Швейцарії не повідомляв

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися в Давосі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер сказав 21 січня у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

«Я веду переговори з президентом (Росії Володимиром) Путіним, і я вважаю, що він хоче укласти угоду (про завершення війни проти України – ред.). Я веду переговори з президентом (України Володимиром) Зеленським, і я думаю, що він також хоче домовитись. Я зустрічаюся із ним сьогодні. Можливо, він зараз перебуває у залі», – сказав Дональд Трамп, перед тим повторивши тези про те, що війна Росії проти України є «жахливою» і вона ніколи б не розпочалася, якби він став президентом США за підсумками виборів 2020 року.

Американський лідер наголосив, що «насправді допомагає… припинити це», маючи на увазі війну Росії проти України.

«Україна і Росія втратили колосальну кількість людей. Вони не хочуть про це говорити…. Але їм потрібно покласти край цій війні, бо надто багато людей гине безглуздо. Це єдина причина, чому я цим займаюся. І, роблячи це, я допомагаю Європі, я допомагаю НАТО», – твердить Трамп.

Як повідомив у коментарі журналістам невдовзі після промови Трампа радник президента України Дмитро Литвин, Володимир Зеленський нині перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський про плани відвідати щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі не повідомляв. 20 січня він говорив про складну енергетичну ситуацію в Україні і пов’язував можливість візиту до Швейцарії з готовністю документів про співпрацю зв Сполученими Штатами та іншими партнерами, зокрема, в питанні протиповітряного захисту.

«Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть енергетичні пакети або додаткові рішення щодо ППО, безумовно буду їхати. Але поки що в мене є виклики в Україні. Подивимось, поки що я на місці», – додав Зеленський.

Опівдні 21 січня Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський провів так званий «енергетичний селектор». Фізичної можливості дістатися до Давоса за кілька годин президент не мав – в Україні заборонені польоти цивільної авіації, для того, щоб дістатися найближчого придатного аеропорту, цього часу не вистачило б.

Україну в Давосі нині представляє делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим.

Тим часом, видання Axios 21 січня з посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Давосу в четвер на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.