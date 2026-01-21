Зеленський: у Києві без тепла залишаються близько 4000 будинків, майже 60% міста – без електрики

У Києві без тепла досі залишаються близько 4000 будинків, майже 60% міста – без електрики, потрібні додаткові заходи та додаткове залучення ресурсів для їхнього відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора.

«Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», – написав він у телеграмі.



За його словами, окремо під час наради з урядовцями та «Укренерго» обговорили, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій.

«Прем’єр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків ударів РФ та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу», – заявив Зеленський.

Раніше віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в Києві працюють додаткових 68 аварійних бригад: 43 від «Укрзалізниці» і 25 з інших регіонів України.

Читайте також: У Києві відновили водопостачання, тепло почнуть повертати вранці – Шмигаль

У Києві через російську атаку 20 січня постраждала людина. За даними місцевої влади, після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Зеленський у вечірньому зверненні повідомляв, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, світла немає у понад чотирьох тисячах багатоповерхівок.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



