Сибіга: Азербайджан та Нідерланди оголосили про підтримку української енергетики

Азербайджан та Нідерланди оголосили про додаткову підтримку української енергетики, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга ввечері 2 січня.

За його даними, Азербайджан відправив енергетичне обладнання – 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, 5 трансформаторів та 27 тис. метрів кабелю – для відновлення електропостачання у постраждалих від російських атак регіонах.

Також, як повідомив очільник МЗС, у ході візиту до України міністерка з зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Аук'є де Вріс повідомила про виділення додаткових 23 млн. євро на енергетичну підтримку України. Допомога передбачає закупівлю газу, обладнання для термінового ремонту електростанцій та постачання енергетичного обладнання від голландських компаній, включаючи генератори та кабелі.

Сибіга анонсував, що до кінця січня Україна очікує на надходження енергетичного і медичного обладнання від Словаччини.

«Це найважча зима в нашій історії, але ми мусимо її пройти та не дати російському терору нас зламати. Українські дипломати виконують свою частину роботи з посилення енергетичної стійкості на тлі російських обстрілів. Залучаємо міжнародну допомогу та конкретне обладнання та внески, які йдуть на підтримку наших людей – звітую регулярно президенту України про нові рішення та пакети», – написав він у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.



