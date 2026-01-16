Велика Британія надає додатково на підтримку енергетики України 20 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія надасть ще 20 мільйонів фунтів стерлінгів (це близько 26,8 мільйона доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України на тлі російських атак. Уряд у Лондоні оголосив про це 16 січня, коли дві країни відзначають першу річницю угоди про 100-річне партнерство, а війна в Україні наближається до кінця свого четвертого року.

Фінансування, яке доводить загальну підтримку енергетичного сектору України з боку Великої Британії до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів, буде спрямоване на ремонт та захист енергопостачання України та забезпечення опалення в будинках по всій країні під час суворих зимових умов.

«Наше 100-річне партнерство з Україною символізує все, що (лідер РФ Володимир) Путін намагається знищити, приносячи надію, можливості та більшу безпеку обом нашим країнам». Відзначаючи рік нашого унікального партнерства, ми робимо це з благоговінням перед мужністю та стійкістю, які українці демонструють щодня, відбиваючи варварське вторгнення Росії», – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер додала, що «наша постійна підтримка енергетичної безпеки та стійкості допоможе зберегти світло ввімкненим, а українські домівки – в теплі, коли вразливе цивільне населення найбільше цього потребує».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.



