Заяви Зеленського «нівелюють працю тисяч людей» – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського в недостатності зусиль столичної влади на тлі енергетичного колапсу – після серії комбінованих російських ударів, які завдали критичних ушкоджень київським ТЕС.

«Якої «інтенсивності» в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? (…) Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну», – написав Кличко в телеграмі пізно ввечері 14 січня.

Мер Києва зазначив, що після руйнівного удару 9 січня «з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400», а «енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян».

«Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори», – сказав Кличко, який раніше порадив киянам за можливості «переїхати за місто» на час ліквідації надзвичайної ситуації.

У вечірньому відеозверненні 14 січня президент України Володимир Зеленський розповів, що з новопризначеним міністром енергетики Денисом Шмигалем «окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві». «Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти», – сказав глава держави.

Сам Денис Шмигаль удень 14 січня заявив у Верховній Раді, що «Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше, я скажу, непідготовлений зовсім, тому зараз доведеться вживати кризових заходів».

Зеленський у своїх відеозверненнях уже вдруге згадав владу Києва у зв’язку з ситуацією в енергетиці. Вперше він це зробив 9 січня, безпосередньо в день нищівного російського удару по столичній енергетиці: «Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми».

Останнім часом у Києві та найближчому передмісті (Бровари, Бориспіль та інші населені пункти) склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація в Києві зараз є найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни. За даними Міненерго, вранці 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.