Заяви Зеленського «нівелюють працю тисяч людей» – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського в недостатності зусиль столичної влади на тлі енергетичного колапсу – після серії комбінованих російських ударів, які завдали критичних ушкоджень київським ТЕС.
«Якої «інтенсивності» в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? (…) Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну», – написав Кличко в телеграмі пізно ввечері 14 січня.
Мер Києва зазначив, що після руйнівного удару 9 січня «з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400», а «енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян».
«Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори», – сказав Кличко, який раніше порадив киянам за можливості «переїхати за місто» на час ліквідації надзвичайної ситуації.
У вечірньому відеозверненні 14 січня президент України Володимир Зеленський розповів, що з новопризначеним міністром енергетики Денисом Шмигалем «окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві». «Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти», – сказав глава держави.
Сам Денис Шмигаль удень 14 січня заявив у Верховній Раді, що «Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше, я скажу, непідготовлений зовсім, тому зараз доведеться вживати кризових заходів».
Зеленський у своїх відеозверненнях уже вдруге згадав владу Києва у зв’язку з ситуацією в енергетиці. Вперше він це зробив 9 січня, безпосередньо в день нищівного російського удару по столичній енергетиці: «Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми».
Останнім часом у Києві та найближчому передмісті (Бровари, Бориспіль та інші населені пункти) склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація в Києві зараз є найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни. За даними Міненерго, вранці 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Форум