Удар РФ по Києву: у ДСНС повідомляють, що кількість жертв зросла

Унаслідок російської атаки у Києві загинули п’ятеро людей, ще 25 – постраждали, повідомив прессофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.



За його словами, російських ударів зазнали сім районів Києва, найбільше пошкоджень – у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах.



«Троє рятувальників 24 пожежно-рятувальної частини перебувають у важкому стані, ще у двох стан легший. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу від медиків», – сказав він під час брифінгу.

Місцева влада наразі про збільшення числа жертв не повідомляє. Раніше було відомо, що у Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники.

За даними Міненерго, на ранок у Києві й Київській області знеструмлені понад 500 тисяч споживачів. У ДТЕК уточнюють, що в Києві без світла залишаються 417 000 родин – частина жителів Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів Києва.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, і додала, що «цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю».

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом для удару, основною ціллю якого була Київщина, російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.



