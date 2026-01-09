МЗС: Україна ініціює засідання Ради безпеки ООН і ради Україна-НАТО через удар РФ «Орєшніком»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив використання Росією для удару по Львівщині в ніч проти 9 січня балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» і закликав міжнародну спільноту відреагувати на такі дії РФ.

За словами Сибіги, Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.

«Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті й випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на бездумні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів і всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами», – написав Сибіга у соцмережі X.

«Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим «нападом на резиденцію Путіна», якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни. Путін використовує БРСД поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації – це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді», – додав міністр.

Він наголосив, що потрібні більш рішучі кроки проти російського «тіньового флоту», а також проти нафтових доходів, схем й активів Росії, не лише в ЄС, але й у всьому світі.

«Ми закликаємо всі відповідальні держави і міжнародні організації негайно викрити російську брехню і посилити тиск на агресора», – заявив міністр.

Раніше сьогодні Повітряне командування «Захід» Повітряних сил України також повідомило, що російські військові пізно ввечері 8 січня вдарили по Львову ракетою, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину по балістичний траєкторії.

Міський голова Львова Андрій Садовий вночі повідомив, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути низку вибухів. «Чи був це «Орєшнік» – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі», – зазначав він.

Пізніше, коментуючи удар, Садовий заявив: «Цього разу все було максимально швидко. Дуже потужні вибухи, і лише після них ми отримали інформацію, що це була балістика. 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги кажуть, що це був «Орєшнік». Я не знаю, як класифікується ця ракета. Але це, звичайно, страх. Бо живі люди і така зброя, яка використовується. Думаю, що має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу і США. Бо це, фактично, біля ЄС. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою. Слава Богу, що немає жертв. Є руйнування, це об’єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей, але ненормально з точки зору цієї атаки».

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький пізніше повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові провели лабораторні дослідження. «Радіаційний фон – у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили», – зазначив він.

Протягом ночі війська РФ також масовано атакували Київ і Київську область ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. У Києві відомо про чотирьох загиблих, 24 постраждалих, є перебої зі світлом, водою й опаленням. Серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про 5 постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності, додавши, що загалом для удару російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.