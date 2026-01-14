Свириденко прогнозує поліпшення графіків вимкнення світла в Києві з 15 січня, якщо не буде масованих атак

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в разі якщо не буде масованих російських атак, то з вечора 15 січня в Києві буде поліпшення графіків електропостачання.

«Звучали питання по Києву про графіки по правому і лівому берегах… У нас графіки: 5 годин зі світлом і 5 годин без світла – по правому берегу: Шевченківський, Подільський, частково Солом’янський, Голосіївський, Печерський; графіки 3-4 години зі світлом, 9-10 годин без світла – в основному це лівий берег, Дніпровський, Дарницький, Деснянський райони, частково Шевченківський і Оболонський райони – на правому березі», – заявила Свириденко під час засідання Верховної Ради 14 січня.

Прем’єрка зауважила, що розповідати, які підстанції відновлюють, не буде з міркувань безпеки.

Напередодні в Міненерго заявляли, що через російські атаки у Києві й області неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Києві й на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях застосовуються аварійні знеструмлення.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.