Міненерго: через атаки РФ у Києві неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки відключень світла

Через російські атаки у Києві та області неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки, заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, у Києві... Аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію і перейти до планового графіка. Але ситуація складна і жодних прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує інтенсивні атаки», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, енергосистема має пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії після минулих обстрілів, а додаткові атаки впливають на темпи відновлення. Колісник додав, що негода також впливає на точкові знеструмлення.

Водночас гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко заявив, що у ситуація з енергозабезпеченням правого берега Києва погіршилася до рівня лівого берега.

«Велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом. Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів - це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Бо дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен», – написав він у фейсбуці.

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції. Влада, зокрема, Дніпропетровщини, Одещини та Житомирщини повідомляла про пошкодження інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



