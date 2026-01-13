Доступність посилання

Новини | Політика

Зеленський назвав удар Росії нагадуванням, що «не можна припиняти підтримку України»

Володимир Зеленський вказав на те, що основною мішенню удару знову була енергетика
Президент Володимир Зеленський прокоментував останню масовану атаку Росії на Україну вночі на 13 січня.

Він вказав на те, що основною мішенню удару знову була енергетика – генерація, підстанції, також руйнувань зазнали житлова та цивільна інфраструктура.

«Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина. Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив він.

Також, додав президент, зберігається складна ситуація в Київській області – кілька сотень тисяч сімей без електропостачання. На місцях працюють екстрені служби на місцях, розгорнуті пункти незламності.

Читайте також: ДТЕК повідомила про удар Росії по теплоелектростанції

«Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні», – вважає голова держави.

Він висловив сподівання на пришвидшення постачань допомоги, яку вже погодили Сполучені Штати та Європа.

«Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає», – додав Зеленський.

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції.

Читайте також: В Одесі через удар РФ постраждали шестеро людей – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


