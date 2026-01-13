Доступність посилання

Новини | Події

Унаслідок нічних атак РФ є поранені, пошкоджена інфраструктура – Дніпропетровська ОВА

Наслідки попереднього удару по Дніпру, фото ілюстративне
Уночі 13 січня військові РФ атакували ракетами та безпілотниками Зеленодольську громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. А ще – два приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості», – написав очільник області в телеграмі (Зеленодольск – місто з населенням близько 12 тисяч людей, яке адміністративно є частиною Кривого Рогу).

Під ударом дронів опинилася також Васильківська громада Синельниківського району.

«Травмований чоловік 86 років. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Горів приватний будинок, ще один – побитий. Пошкоджені господарська споруда, авто та причіп, газогін», – додав Ганжа.

Також є руйнування внаслідок атак на Солонянську громаду Дніпровського району та Нікопольщину.

Російські військові впродовж ночі 13 січня завдали комбінованого удару по Україні – у передмісті Харкова є загиблі і поранені, Київ атакували балістикою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

