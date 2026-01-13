Росія завдала комбінованого удару по Україні, била балістикою, є загиблі й поранені

Щонайменше двоє людей загинули і п’ятеро постраждали внаслідок завданого військовими РФ нічного комбінованого удару 13 січня.
Близько 1:00 жителі Києва і передмістя чули кілька вибухів, перед тим моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.
«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!» – написав у телеграмі о 01:11 начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Про наслідки цих ударів столична влада наразі не повідомляла.
Опівночі в Харкові та околицях пролунала серія вибухів, повітряна атака тривала впродовж ночі.
«На цю хвилину відомо про двох загиблих від ворожих ударів по передмістю Харкова», – інформував о 01:51 голова ОВА Олег Синєгубов.
Очільник Харківщини також повідомив про п’ятьох постраждалих унаслідок ударів, щонайменше двоє з них були шпиталізовані.
Станом на 6:25 атака по Україні триває, повітряна тривога не оголошена лише на заході України, Вінничині, Одещині та частинах Черкащини та Кіровоградщини.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
