Росія атакувала два цивільні судна – Кулеба

Російські військові атакували ще два цивільні судна поблизу берегів України, повідомив віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Ворожий БпЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту», – повідомив урядовець.

Крім того, за його словами, відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. «На щастя, постраждалих немає, судно продовжує рух», – зазначив Кулеба. Біля якого саме порту сталася атака, він не уточнив. Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомляли про рух російських БпЛА у напрямку Одещини.

Наприкінці року віцепрем’єр Кулеба заявляв, що Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.