Посол України Мельник розповів в ООН про «фіговий листок» Кремля

Росія навмисне дочекалася сильних морозів в Україні, щоб завдати руйнівних ударів по її енергетичній інфраструктурі. Про це 12 січня під час Ради безпеки ООН, скликаного після останньої атаки Росії проти України, заявив український постійний представник Андрій Мельник.

«Жахливим наслідком російських жорстоких атак стало те, що мільйони мирних українців, включно з моєю родиною в Києві, лишилися на дні без електрики, опалення, водопостачання в той час, коли температура вночі наближається до мінус 20 градусів… Те, що ми спостерігаємо в ці дні, нагадує деякі з найвідоміших прецедентів в історії людства, коли імперії зла намагалися зламати цивільний опір, перетворюючи холод, голод і темряву на зброю», – заявив український дипломат.

Представник України в ООН провів паралель із Другою світовою війною, зокрема, за масштабами руйнувань. Застосування ракети «Орешник» по Львівщині дипломат вважає «новим рівнем ескалації», а пояснення буцімто українською атакою на резиденцію Путіна – фальшивими.

«Справжня мета російського удару… є жорстоко зрозумілою: залякування союзників і партнерів України… Путін зберігає ідеальний «покерфейс» (англомовне запозичення на позначення поведінки без емоцій – ред.), роблячи вигляд, що має туз у рукаві. Насправді карти Росії надзвичайно слабкі… Кремль колись надував щоки та демонстрував силу, але все це лише фіговий листок, що приховує слабкість російської воєнної машини, яка невідворотно наближається до критичної точки. Те, що Росія намагається видавати за свою силу, насправді є проявом вразливості», – зазначив Мельник.

Дипломат заявив, що Росія перебуває в тривалій економічній стагнації, небаченій із 1990-х років. А з огляду на очікуваний, за словами Мельника, профіцит нафти у світі в 2026-му ситуація для РФ лише погіршуватиметься. До того ж втрати РФ на полі бою становлять передусім ключову працездатну та репродуктивну групу: чоловіків віком від 20 до 39 років.

«Лише уявіть: від лютого 2022 року Росія має понад 1,2 мільйона втрат – убитих або поранених. Торік Росія втрачала в середньому 1200 солдатів на день… Під час цього надзвичайного засідання Ради безпеки, ймовірно, близько 100 російських солдатів втратять життя», – пояснив постпред України в ООН.

На думку українського дипломата, економічні труднощі Москви «штовхають її до ультиматумів та залякування міжнародної спільноти, щоб та прийняла її умови завершення війни». Мельник звинуватив Росію в свідомому зриві мирних ініціатив США.

Постпред України в ООН принагідно закликав партнерів поділитися системами ППО й ракетами до них, а також посилити економічний тиск на Росію.

«Санкції дуже ефективні, хоча й неідеально реалізовані. Ліки працюють – просто дозу слід збільшити… Сьогоднішня Росія – це колос на глиняних ногах, і лише питання часу, коли весь цей картковий будинок упаде», – резюмував Мельник.

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони провела засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету «Орешник» по Львівщині.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

Президент Володимир Зеленський увечері 12 січня попередив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні і може завдати його найближчими днями. Уночі та зранку 13 січня Україна зазнає комбвнованого удару РФ.