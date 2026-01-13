Російська атака: сили ППО збили 7 ракет і 240 дронів – командування

Російська армія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня, повідомляє командування Повітряних сил.

За даними військових, 18 балістичних ракет «Іскандер-М» і керованих ракет С-300 запускали з Курської, Брянської, Воронезької області, а також окупованого Криму. Ще сім ракет «Іскандер-К» запускали з Курської та Бєлгородської областей.

Дрони Shahed, «Гербера» та інших типів запускали з напрямків Курська, Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська в Росії, району Кача в окупованому Криму.





«Удари «балістикою» противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях», – уточнює командування.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Військові звітують, що протиповітряна оборона збила або подавила 247 цілей на півночі, півдні, сході та в центрі країни:

2 балістичних ракет «Іскандер-М»

5 крилатих ракет «Іскандер-К»

240 ворожих БпЛА різних типів

«Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях», – додають Повітряні сили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



