ДТЕК повідомила про удар Росії по теплоелектростанції

Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, повідомила пресслужба компанії 13 січня.

«Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції», – йдеться в повідомленні.

У компанії не уточнили, де розташована постраждала ТЕС.

ДТЕК зазначає, що це вже восьма масована атака на її теплоелектростанції з жовтня 2025. Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 220 російських атак.

За даними ДТЕК, внаслідок ударів Росії були поранені 59 енергетиків, чотири співробітника загинули.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



