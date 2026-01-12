Свириденко: найскладніша ситуація з енергопостачанням – у столиці та на лівобережжі Київщини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела селекторну нараду з представниками обласної влади щодо стану енергосистеми – проце вона повідомила 12 січня.

За її словами, в найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних російських атак, температури нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

«Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема, Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача – відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків», – написала голова уряду в своєму телеграм-каналі.

Свириденко додала, що критична інфраструктура працює безперебійно, по Україні розгорнули понад 7 тисяч пунктів незламності. Рух основними магістралями забезпечений.

«Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях», – додала вона.





Прем’єрка подякувала енергетикам і відповідним службам за «безперервні титанічні зусилля» з відновлення енергосистеми.

Раніше Свириденко прогнозувала, що ситуація зі світлом у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.

Вночі проти 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

За даними Міненерго, на ранок 9 січня в Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



