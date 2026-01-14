«Укренерго»: у Києві та шести областях тривають аварійні відключення світла

Через російські атаки на енергооб’єкти є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині, повідомляє оператор «Укренерго» 14 січня.
Компанія зазначає, що аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяють безпекові умови.
«Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.
Оператор фіксує зростання споживання електроенергії – на ранок 14 січня його рівень був на 5,4% вищим, ніж напередодні. Зростання пояснюють зменшенням кількості знеструмлених через обстріли споживачів.
Також негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів – на Київщині та Чернігівщині. «Укренерго» повідомляє, що бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи.
Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
