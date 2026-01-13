Росія: Бєлгородський губернатор закликав жителів області бути готовими до переїзду

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков закликав жителів регіону бути готовими до переїзду «в разі виникнення складної, надзвичайної ситуації» через проблеми з тепло- й електропостачанням.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», енергетична криза в області виникла після українських ударів по двох ТЕЦ і підстанції в ніч проти 9 січня.

Гладков відразу після атаки повідомив, що без світла залишилися 556 тисяч людей, майже така ж кількість людей – без тепла, 200 тисяч людей залишилися без води. Крім того, повідомляють, що через перебої з електропостачанням не працюють десятки магазинів у найбільших торгових центрах.

12 січня Гладков заявив, що в регіоні «ситуація вкрай важка», і «втрати енергетичних потужностей практично катастрофічні».

13 січня губернатор заявив, що за рахунок резервної генерації повністю відновити електропостачання житлових будинків, багатоквартирних будинків і промислових підприємств «неможливо».

Влада, за його словами, вибудовує алгоритм дій, який дозволить оперативно відповідати на виклики, зокрема, перевозити людей до інших муніципалітетів.

«У жодному разі не говорю про те, що зараз потрібно кинути всі свої речі і займатися тим, щоб переїжджати в інший регіон. Категорично ні. Потрібно просто розуміти у разі виникнення складної надзвичайної ситуації, коли може не бути тепла й електроенергії, послідовність своїх дій. Якщо є можливість, переїжджаємо, перевозимо дітей до родичів – там, де є тепло й електроенергія», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Українська сторона наразі повідомлення про удари по Бєлгородській області РФ не коментувала.

Російські військові регулярно завдають ударів по об’єктах енергетики на території України, через що у багатьох містах відбуваються відключення електроенергії і припиняється подача тепла.

В останні дні після російських ударів серйозні проблеми із електро- і теплопостачанням має Київ.

За даними міської адміністрації, близько 500 будинків у місті залишаються без теплопостачання.

Крім того, після чергового обстрілу в ніч проти 13 січня у місті діють екстрені відключення електрики. Припинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва.

Складна ситуація і в передмістях Києва, зокрема Ірпені й Гостомелі. Енергетики повідомили, що електропостачання можуть не поновити до ночі 15 січня.

Загалом у результаті російських обстрілів на ранок 13 січня було знеструмлено частину споживачів у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях, повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.