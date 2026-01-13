У Києві без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок – Кличко

У Києві без опалення залишаються близько 500 багатоповерхівок, повідомив 13 січня міський голова Віталій Кличко.

Він також зазначив, що після сьогоднішнього російського обстрілу в столиці України виник «ще більший дефіцит електроенергії». «Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна», – написав Кличко у телеграмі.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через наслідки російських обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинений рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублюють автобуси, додали в КМДА.

Російські війська в ніч проти 13 січня здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів на ранок 13 січня були знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській і Запорізькій областях. В усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. А в Києві й Київській області застосовуються аварійні знеструмлення, на їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря, кажуть у Міненерго.

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції. Влада, зокрема, Дніпропетровщини, Одещини і Житомирщини повідомляла про пошкодження інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.