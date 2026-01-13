Війська РФ вночі атакували 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні – Мінрозвитку

Війська РФ вночі атакували 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні, зокрема енергетичних, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

«Цієї ночі (13 січня) ворог атакував 15 об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі енергетики, зокрема ТЕС та ТЕЦ в різних регіонах України й інші важливі об’єкти, задіяні в роботі систем тепло- та водопостачання», – сказав Ковальчук під час брифінгу.

За його словами, найбільша концентрація російських ударів була у Києві та Київщині по об’єктах енергетики, які задіяні в роботі систем тепло-та водопостачання.

Представник Міністерства розвитку громад та територій повідомив, що на 13:00 у Києві без опалення були 472 з понад 12 тисяч будинків, з них 197 будинків у Печерському районі, 123 – у Шевченківському та 71 – у Голосіївському.

«Для того є комплекс відповідних причин… В деяких будинках зливали або знижували теплоносій, що дало можливість здебільшого зберегти мережі, але тепер підключення відбувається як повторний запуск опалення», – пояснив Ковальчук.

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції. Влада, зокрема, Дніпропетровщини, Одещини та Житомирщини повідомляла про пошкодження інфраструктури.

Оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що через атаку РФ 13 січня була знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також були знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



