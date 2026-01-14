Кличко: в Києві без опалення близько 400 будинків, ситуація найскладніша за 4 роки

У Києві зберігається найскладніша від початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація через пошкодження інфраструктури російськими ударами, без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Проводимо зараз комісію ТЕБ і НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста. Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за 4 роки повномасштабної війни… На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора», – написав Кличко у телеграмі.

За словами мера, ситуація з теплом на правому березі «вже більш стабільна», а складніша – на лівому березі міста.

«Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики працюють, роблять все, що можуть. Але наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Тобто, погодинні графіки не діють. І, за інформацією компанії ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти, а подекуди й більше, – без нього. Енергетики зауважують, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж», – написав Кличко.

Він додав, що аварійні відключення триватимуть.

Раніше сьогодні прем’єрка Юлія Свириденко, виступаючи в парламенті, заявила, що в разі якщо не буде масованих російських атак, то з вечора 15 січня в Києві буде поліпшення графіків електропостачання.

Напередодні в Міненерго заявляли, що через російські атаки у Києві й області неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.