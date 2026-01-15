Сибіга: Україна скликає засідання енергетичного «Рамштайну»

Україна скликає засідання енергетичного «Рамштайну» на тлі складної ситуації в енергетиці через російські удари та сильне похолодання. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Федоров.

«На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання. Перебуваємо на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду», – написав він у фейсбуці.

За його словами, Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн. євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам.

Як повідомив Сибіга, цього тижня вже є великий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів від Норвегії – для закупівлі газу та обладнання.

Київ найближчим часом очікує нових двосторонніх пакетів енергетичної підтримки від інших партнерів. Міністр анонсує вже завтра новини щодо цього.

Також Сибіга заявив, що завтра будуть нові оголошення щодо додаткових пакетів підтримки спроможностей ППО.

12 січня уряд Норвегії оголосив про надання Україні пакету екстреної допомоги у розмірі 340 мільйонів євро для підтримки енергетичного сектору та допомоги українській владі у підтримці критично важливих послуг.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



