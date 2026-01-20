У Києві на вечір понад мільйон споживачів залишаються без електрики – президент

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів.

«Значна кількість будинків без тепла – більш ніж чотири тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові», – сказав Зеленський.

Він додав, що 21 січня очікує від уряду «конкретний, чіткий перелік дій і рішень».

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.