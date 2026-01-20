ОВА: на світанку сили РФ атакували Одещину – пошкоджені багатоповерхівка та енергооб’єкт

На світанку російські війська знову атакували Одещину – пошкодженні багатоповерхівка та енергооб’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його даними, у місті Чорноморськ було влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок – пошкоджено фасад та скління, в Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вночі 20 січня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.