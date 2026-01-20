Повітряні сили ЗСУ: війська РФ атакували Україну 34 ракетами та 339 БпЛА, основний напрямок удару – Київщина

Протиповітряна оборона знешкодила 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 БпЛА, якими вночі війська РФ атакували Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зафіксували влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ракет уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня противник атакував однією протикорабельною ракетою «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим), 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська, Ростовська області РФ), 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ), а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.