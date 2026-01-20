Через атаку РФ у Києві постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням – Кличко

Російські війська вночі атакували Київ – у Дніпровському районі Києва постраждала людина, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у цьому ж районі є влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території – там палають автівки.



Влада попереджає, що після російської атаки на лівому березі столиці перебої зі світлом та водопостачанням.



У КМДА додали, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового російського обстрілу поїзди метро курсують зі змінами – рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», інтервал руху – 4:30-5:00 хвилин.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме два поїзди між станціями «Лівобережна» – «Арсенальна, інтервал руху – близько 20-25 хв.

У Києві було оголошено знову повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Вона триває досі.

Читайте також: В Україні змінюється формат відключень, світла може не бути понад 16 годин на добу – гендиректор Yasno

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



