В Україні змінюється формат відключень, світла може не бути до 16 годин – гендиректор Yasno

Через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів, світла може не бути понад 16 годин на добу, повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг», – повідомив він.

За словами Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень – теж неактуальний.

«За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», – пояснив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниться від району до району.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС і найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.