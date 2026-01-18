ДТЕК: на Київщині – екстрені відключення світла

У Київській області запровадили екстрені відключення світла, повідомила 18 січня компанія ДТЕК.

«Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють. Ситуація також ускладнена морозами і перевантаженням електромереж. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області», – йдеться в повідомленні.

16 січня президент заявляв, що потреба у споживанні електроенергії в Україні цими днями сягає 18 ГВт, внутрішні можливості дозволяють забезпечити лише 11 ГВт. «На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову», – сказав він під час пресконференції в Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС і найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.