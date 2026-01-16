Зеленський: напередодні споживання енергетики було на 18 ГВт, а можливості – на 11 ГВт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у споживання електроенергії було на 18 ГВт, були можливості забезпечити 11 ГВт.

«У нас споживання було велике, десь 18 ГВт споживання, а у нас були можливості десь на одинадцять з чимось. На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову», – сказав він під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Також президент України зазначив, що до сьогоднішнього ранку декілька систем ППО були без ракет, але Україна вже отримала серйозний пакет допомоги.

«Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети…Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це в Україні. Але це дається такими силами, кров’ю, життям людей», – сказав Зеленський.

У цьому контексті він зауважив, що «енергетичний Рамштайн» – це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження постачання озброєння, бо «те, що заходить (пакети допомоги), не значить, що завтра у нас закінчилася зима і не значить, що завтра ворог припинив нас бомбити».



Зеленський зауважив, що недостатньо слів про «міцний народ України», треба забезпечувати максимально і захищати його, тому від «Рамштайну» Київ чекає швидких поставок того, що у партнерів є.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



