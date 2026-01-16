МЗС: участь в енергетичному «Рамштайні» братимуть Свириденко і Шмигаль

У Міністерстві закордонних справ повідомили деталі щодо зустрічі партнерів з підтримки енергетики України.

Як заявив журналістам речник відомства Георгій Тихий, вона пройде в онлайн-форматі.

«Це буде онлайн, запланована участь від української сторони прем’єр-міністра й міністра енергетики», – заявив він.

Тихий додав, що дату зустрічі ще визначають.

Читайте також: Норвегія виділяє Україні близько 17 мільярдів гривень – на енергетику та інші потреби

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного «Рамштайну» на тлі складної ситуації в енергетиці через російські удари та сильне похолодання.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.



