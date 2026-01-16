Шмигаль: до пунктів обігріву в Києві можна буде йти і в комендантську годину

До пунктів обігріву в Києві та Київській області можна буде потрапити цілодобово – незалежно від комендантської години, яка триває з півночі до 5:00, повідомив зранку 16 січня міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі… Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення. Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз», повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом опалювального зимового періоду 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання», – ідеться в повідомленні чиновника за підсумками засідань штабів із ліквідації надзвичайної ситуації.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.



